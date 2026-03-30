Harvard Üniversitesi araştırmacıları, ABD'deki 9 milyona yakın ölüm belgesini ve 443 farklı meslek grubunu analiz ederek ezber bozan bir sonuca ulaştı.

Araştırmaya göre; her gün karmaşık şehir içi rotalarda anlık kararlar vermek zorunda kalan taksi ve ambulans şoförleri, Alzheimer hastalığından ölüm oranının en düşük olduğu meslek grubu.

Araştırmada incelenen 8.972.221 ölüm belgesinin ortalama %3,88'inde ölüm nedeni Alzheimer olarak kayıtlara geçerken, bu oran bazı spesifik şoför gruplarında inanılmaz bir düşüş gösteriyor:

Taksi Şoförleri: %1,03 (Genel ortalamanın çok altında)

Ambulans Şoförleri: %0,74 (En düşük oran)

Karşılaştırma: Aynı işi yapıyor gibi görünseler de, sabit rotalarda çalışan otobüs şoförlerinde bu oran %3,11 iken, otopilota güvenen uçak pilotlarında risk %4,57 ile çok daha yüksek.

SIR HİPOKAMPÜSTE SAKLI

Peki neden taksiciler korunurken, otobüs şoförleri veya pilotlar aynı avantaja sahip değil? Bilim insanları bu durumu beynin hafıza ve yön bulma merkezi olan (ve Alzheimer'ın ilk saldırdığı yer olan) "hipokampüs" bölgesinin kullanımına bağlıyor.

Otobüs şoförleri her gün ezberlenmiş sabit bir rotada ("hazır yemeği ısıtmak") ilerlerken; taksi ve ambulans şoförleri anlık olarak kestirme yollar bulmak, trafik sıkışıklığına göre rotayı değiştirmek ve devasa bir zihinsel harita oluşturmak ("sıfırdan yemek pişirmek") zorundadır. Bu aktif zihinsel egzersiz, hipokampüsü sürekli canlı ve güçlü tutuyor.

GPS NESLİ TEHLİKEDE Mİ?

Araştırmanın en düşündürücü noktalarından biri ise teknolojinin beyin üzerindeki etkisi.

İncelenen ölüm belgeleri büyük ölçüde hayatını GPS (navigasyon) teknolojisi olmadan, sokakları ezberleyerek geçirmiş eski nesil şoförlere ait.

Uzmanlar, günümüzde yön bulma yeteneğini tamamen ekrandaki navigatörün sesine bırakan, zihinsel bir harita oluşturmayan "yeni nesil" şoförlerin aynı koruyucu etkiyi görüp göremeyeceği konusunda ciddi endişeler taşıyor.

Harvard ekibi bu bulguların gözlemsel olduğunu belirtse de, verilen mesaj çok net: Beynimizin Alzheimer'a karşı en savunmasız bölgesini korumak için, onu aktif mekansal hafıza egzersizleriyle zorlamamız gerekiyor. Bir dahaki sefere navigasyon cihazınız size "sağa dönün" dediğinde, o rotayı kendi hafızanızla bulmaya çalışmak beyninize yapacağınız en büyük yatırım olabilir.