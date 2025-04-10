Ayşegül ÖZBEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 7 yıl 10,5 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu. 78 gün sonra hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Özdağ hakkında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürülüğü şikayetçi oldu. 9 sayfalık iddianamede, Özdağ’ın 2020’den bu güne kadarki X hesabından attığı 34 tweet suç olarak gösterildi. Bu paylaşımların bazılarının, yetkililerce yalanlandığı ifade edildi. Oysa suç oluşturduğu söylenen Özdağ’ın bu paylaşımları arasında, güvenlik görevlilerine özen gösterilmesine ilişkin ifadelerin yer aldığı da dikkat çekiyor.

Bu tweet’lerin birinde, “Türkiye 2011-2022 arasında 10 milyonu aşan bir göç dalgası altında kaldı… Sokaklarda kadınlarımız Afgan ve Pakistan’dan gelen kaçaklar tarafından taciz edilmektedir” deniliyor. 6 Şubat depremleri sırasında atılan bir başka tweet’te, “Sığınmacı ve kaçaklar kentleri yağmalıyor. Bunun adı şerefsizliktir!“ ifadesi yer alıyor. Bir başka paylaşımda ise “Suriye mafyası her geçen gün büyüyor” sözleri var.

KAYSERİ OLAYLARI

Ayrıca, Özdağ’ın Kayseri’de 30 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihlerinde yaşanan olaylarda etkili olduğu iddia edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün raporuna göre, bu olaylar sırasında 15 bin kişi protestolara katılmış, 263 ikamet/iş yeri ve 166 araç zarar görmüş, 25 emniyet ile 1 itfaiye personeli yaralanmıştı. Olaylar Kayseri’de Suriyeli olduğu açıklanan bir kişinin, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla başlamış, Türkiye genelinde 1065 kişi gözaltına alınmış, 28’i tutuklanmıştı.

İddianamede, Özdağ’ın “Ambargotv” adlı sosyal medya hesabıyla bağlantısı da dikkat çekti. Hesaptan Özdağ’ın talimatıyla videolar yayınlandığı öne sürüldü.

SİYASİ YASAK DA İSTENDİ

Savcı iddianamede Özdağ hakkında, TCK’nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını (Siyasi yasak) talep etti. Ümit Özdağ tam 20 yıldır siyasetin içinde ve 2017’den beri de Zafer Partisi’nde Genel Başkan.