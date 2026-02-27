Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere 3 UEFA organizasyonunda da play-off etapları tamamlandı, son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Son 16 turu öncesi ise Avrupa'ya İngiliz dominasyonu damga vurdu. Üç organizasyonda toplam 9 takımla mücadele eden İngilizler, fire vermeden son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, organizasyonun lig aşamasında son 16'yı garantileyen takımlar arasında yer aldı. Play-off'lardan ise Newcastle United, Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı toplamda 9-3'le geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

PLAY-OFF'LARDA 1'ER TAKIM YARIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Aston Villa direkt olarak lig aşamasından son 16'ya katılım sağlarken, temsilcimiz Fenerbahçe'yi toplamda 4-2 ile eleyen Nottingham Forest bir sonraki tur biletini alan takım oldu.

İngilizlerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Crystal Palace ise play-off'larda Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı toplamda 3-1 ile geçerek son 16'ya giden takımlar arasında yer aldı.

İŞTE SON 16'YI GARANTİLEYEN İNGİLİZ TAKIMLARI

Avrupa'da son 16'yı garantileyen İngiliz takımları ve Premier Lig sıralamaları şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Arsenal (1)

Liverpool (6)

Tottenham (16)

Chelsea (5)

Manchester City (2)

Newcastle United (11)

AVRUPA LİGİ

Aston Villa (3)

Nottingham Forest (17)

KONFERANS LİGİ

Crystal Palace (13)