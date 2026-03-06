Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 8 yıllık görev süresinde 45 farklı ülkeye 150 kez giden eski Başkan Ali Erbaş’u aratmıyor. 18 Eylül 2025'te göreve başlayan Arpaguş, "Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter" dedi ancak 5,5 ayda 9. yurt dışı seyahatine çıktı ama makamına 11 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e gitmedi. Arpaguş göreve geldikten sonra önce Suudi Arabistan ardından Bulgaristan'a gitti.

Almanya, Belçika ve Fransa'dan oluşan Avrupa turnesini de tamamlayan Arpaguş, Azerbaycan ve tekrar Suudi Arabistan'a gitti. Şimdi de Kosova'yı ziyaret etti. Kosova’dan Makedonya’ya geçti. Arpaguş 5.5 ayda 9 ülke gezmiş oldu.

Kosova’da Merkez Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Prizren şehrinde de Diyanet Vakfı iftar programına katıldı. Arpaguş’a Kosova gezisine özel kalem, daire başkanı, protokol ve basın ekibi dışında Ayasofya Camii görevlileri de eşlik etti. Arpaguş burada bir gün konakladıktan sonra bu kez de Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geçti ve Diyanet’in düzenlediği iftara katıldı.

Diyanet kaynakları, “Diyanet İşleri Başkanları teamül gereği ramazan ayında yurt dışı seyahatlerine çıkmıyordu. Ülke içindeki birliktelik sofralarına katılıyordu. Ali Erbaş bunu bozdu, Arpaguş da devam ettiriyor’’ dediler.

Diyanet vatandaşın 240 lira fitreyle bir gün karnını doyurabileceğini açıklamıştı. Diyanet Vakfı ise Kosova ve Makedonya’da iftar düzenledi. İftar lüks bir mekanda yapıldı. İftarın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığında yapıldığı öğrenildi. Arpaguş’un Ankara’daki Diyanet personeli ile iftar yapmadığı öğrenildi.