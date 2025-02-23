Dünya genelinde hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük bir öneme sahip olan Avrupa yılan balığı (Anguilla anguilla), nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Son 45 yılda popülasyonu ciddi anlamda azalan bu türü korumak için 9 ülke ortak hareket etti ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan proje tamamlandı.

BİRER BİRER YOK OLUYORLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, Atlantik Okyanusu’ndan Kuzey Denizi’ne gelen yavru yılan balıklarının sayısının 1960-1979 yıllarına kıyasla yüzde 0,5’e kadar düştüğünü belirtti. Akdeniz ülkelerine ulaşan yavru balıkların sayısı da yüzde 7,4’e kadar gerilemiş durumda. Bu da tatlı sulara gelen yavru yılan balıklarında yüzde 90’dan fazla bir azalma yaşandığını gösteriyor.

LÜKS RESTORANLARIN GÖZDESİ

Avrupa yılan balığı, özellikle Omega-3 açısından zengin eti nedeniyle Avrupa ve Uzak Doğu’da en çok tüketilen balıklardan biri. Japon mutfağında "Unagi" olarak bilinen bu balık, lüks restoranlarda yüksek fiyatlara satılıyor. Ancak aşırı avlanma ve çevresel faktörler, popülasyonun hızla düşmesine yol açtı.

TEK BAŞINA MÜCADELE YETMEZ

Sadece Türkiye’de değil, tüm Akdeniz ve Avrupa’da ekonomik değeri oldukça yüksek olan bu balığın korunması için uluslararası iş birliği gerekiyor. Prof. Dr. Özdilek, “Türkiye tek başına ne kadar tedbir alırsa alsın bu yeterli olmaz. Çünkü bu türün sadece tek bir üreme stoku var. Koruma tedbirlerinin tüm ülkelerde eş zamanlı ve uyumlu şekilde uygulanması gerekiyor” dedi.

Bilim insanları, Avrupa yılan balığını korumak için küresel çapta önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde bu tür, birkaç on yıl içinde tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.