Ağustos 2024'te Surat Thani Çocuk ve Aile Mahkemesi, çocuğun ebeveynlerine yanıltıcı Budist öğretileri yaymayı durdurmaları yönünde bir karar çıkartmıştı. "Niramitr" veya "Nong Nice" olarak bilinen çocuk, ailesi tarafından dini bir figür olarka tanıtılıyordu.

Ebeveynlerin, oğullarını kullanarak sosyal medya ve diğer platformlarda kendi çıkarlarına hizmet ettirdiği iddia edilmişti. Mahkeme, çocuğun vaazlarının veya görüntülerinin kamuya açık şekilde paylaşılmasını yasakladı.

Ancak çocuğun annesi Natthaphon, mahkeme kararının ardından "Niramitr Tanrı Olarak Doğdu" adlı Facebook sayfasında, oğlunun altı ay içinde yeniden öğretilerine başlayacağını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Altı ay içinde, ruhunuzu yüceltmek için Lord Buda'nın yolu doğrultusunda bir dharma pratiği ve zeka gelişimi biçimiyle tanışacaksınız."

TARİKAT FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme yasağına rağmen tarikatın faaliyetlerine devam ettiği yönünde yeni kanıtlar ortaya çıktı. Eski Demokrat Parti Milletvekili Tankhun Jitt-itsara, Santi Pracha Dhamma Kulübü Başkanı olarak Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Birimi'ne (TCSD) tarikat hakkında deliller sundu.

Kanıtlar arasında yetişkin müritlerin dini bir tören sırasında 9 yaşındaki çocuğa ibadet ettiğini gösteren bir fotoğraf da bulunuyordu. Tankhun, mahkemenin yasakladığı yayınların yeniden başladığını ve bunun mahkeme kararını ihlal edebileceğini belirtti.

Ayrıca, ünlü bir aktrisin 7 Mart'ta sosyal medya üzerinden çocuğa ve tarikata destek verdiğini açıklaması da incelemeye alındı. Tankhun, aktrisin yaptığı paylaşımların Tayland Ceza Kanunu'nun 86. maddesine göre yasa dışı faaliyetlere destek sağlama kapsamında değerlendirilebileceğini ve çocuk hakları yasalarını ihlal etmiş olabileceğini söyledi.