İzmir’de 20 Şubat’ta özel bir okulda gerçekleştirilen müfettiş denetimi, ilkokul öğrencilerine yöneltildiği öne sürülen sorular nedeniyle gündem oldu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

SÖZCÜ TV Programcısı Gazeteci Barış Terkoğlu tarafından gündeme taşınan iddialara göre, denetim sırasında 9 yaşındaki öğrencilere “Din dersinde ders işleniyor mu?”, “Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?”, “Din denilince ne anlıyorsun?” ve “Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?” gibi sorular yöneltildi.

'ŞİKAYET ÜZERİNE DENETİM YAPILDI'

Açıklama yapan Bakan Tekin, Türkiye genelinde yaklaşık 75 bin okulun Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hem rutin olarak hem de gelen şikâyetler doğrultusunda denetlendiğini belirtti. Müfredat dışına çıkıldığı veya farklı içeriklerin işlendiğine dair ihbar gelmesi halinde müfettişlerin inceleme yaptığını kaydeden Tekin, denetimlerin tüm dersleri kapsadığını ifade etti.

Tekin, bazı okullarda ders saatlerinin sınav hazırlığı gerekçesiyle farklı içeriklere dönüştürüldüğüne dair şikâyetler aldıklarını belirterek, programların pedagojik çerçevede hazırlandığını ve uygulanmasının takip edildiğini söyledi.

İzmir’deki denetimin de bir başvuru üzerine başlatıldığını dile getiren Tekin, öğrencilerle yapılan görüşmelerin rehberlik servisi gözetiminde ve psikolojik hassasiyet gözetilerek yürütüldüğünü savundu. Bakanlık olarak düzenleyici ve denetleyici sorumluluk çerçevesinde hareket ettiklerini vurgulayan Tekin, hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Denetim sırasında ilkokuldan lise düzeyine kadar farklı sınıflardan öğrencilerin kütüphaneye alınarak sorulara tabi tutulduğu iddia edildi. Bazı veliler, çocuklarının kimlik numaralarının alınarak ifade niteliğinde imza attırıldığını öne sürdü. Bir veli, 9 yaşındaki kızının dersten alınarak sorgulandığını ve sürece ilişkin şikâyetçi olacağını açıkladı.

Lise öğrencilerine ise “Evde veya sokakta cumhurbaşkanına hakaret duyuyor musunuz?” şeklinde sorular yöneltildiği iddiaları kamuoyunda tartışma başlattı. Konuya ilişkin incelemenin ve kamuoyundaki tartışmaların sürmesi bekleniyor.