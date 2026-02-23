İzmir Bornova'nın en köklü okullarından olan Özel Tevfik Fikret Ortaokulunda meydana gelen skandal akıllara durgunluk verdi. SÖZCÜ TV Programcısı Barış Terkoğlu yaşananları SÖZCÜ TV ekranlarında anlattı

Ailelerin iddiasına göre okula giden müfettişler ilkokul 4. sınıftan liseye kadar her sınıftan iki öğrenci seçti. Kütüphaneye gönderilen çocuklara din dersi ve Cumhurbaşkanı ile ilgili sorular yöneltildi.

Müfettişlerce yapılan sorguda öğrencilerin çok korkması ve çocuklardan TC kimlik numarası ile imza alınması dikkat çekti.

Müfettişler öğrencilere şu soruları sordu

Din dersinde ne yapılıyor? Ders işleniyor mu?

Din dersinde müfredaat dışına çıkılıyor mu?

Din dersinde Cumhurbaşkanımıza hakaret ediliyor mu?

Aileler süreçle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.