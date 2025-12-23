Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. GOL SEVİNCİNDE BOYNUNU KIRIYORDU Mali'nin golü 61. dakikada Lassine Sinayoko'dan gelirken, Zambiya'ya beraberlik golü 90+1. dakikada Patson Daka'dan geldi. Leicester City forması giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı son dakika golünü kutlarken taraftarları korkuttu. Gol sevincini takla atarak yapan Daka, bir anlık dikkatsizliği sonucu boynunun üstüne düşerek sakatlandı. Bir süre yerde hareketsiz kalan oyuncu yaşanan panik anlarının ardından kalkarak sevincine devam etti. Bu sonuçla birlikte Mali ve Zambiya, turnuvaya 1 puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

