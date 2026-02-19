İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Arsenal, deplasmanda lig sonuncusu Wolverhampton ile 90+4'te yediği golle 2-2 berabere kaldı.

İkinci sıradaki Manchester City'nin yakından takip ettiği Arsenal, son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılarak bu süreçte 11 puanı sahada bırakıp büyük yara aldı.

MİKEL ARTETA'DAN ÖZELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "İkinci golü atsak da oyunun kontrolünü sağlayamadık ve üstünlüğü kuramadık. Wolverhampton'ın da hakkını teslim etmek gerekir ancak bizim oyunumuz da onlara çok yardımcı oldu. Çok basit ve temel hatalar yaptık" diye konuştu.

Premier Lig'in 27. haftası itibarıyla maç eksiği bulunan Manchester City, bu hafta sahasında Newcastle United'ı yenmesi halinde Arsenal ile olan puan farkını 2'ye indirmeyi başaracak.