Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayan Galatasaray'da maçın son anlarında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Henüz 4.dakikada geriye düşen ve 20. dakikada beraberliği yakalayan Galatasaray maçın son bölümüne 1-1'lik skorla girdi. RAMS Park'ı dolduran taraftarlar maçın son bölümüne büyük bir heyecanla girdi. İlk 24 yolunda Madrid engelini galibiyetle aşmak çok büyük avantaj yaratacaktı. HERKES GOL DİYE AYAĞA KALKTI Bu yüzden galibiyeti çok arzulayan Galatasaray'da son bölümde yakalanan bir pozisyon adeta 'ahlar vahlar' çektirdi. 90+5'e girildiğinde kazanılan fırsatta Atletico Madrid ceza sahası içinde Sara'nın şutunu kaleci Oblak çıkarırken devamında boşta kalan topa Eren Elmalı hareketlendi. Topa vurmaya ve boş kaleye golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirmeyi hazırlanan Eren Elmalı savunmanın son anda araya girmesiyle amacına ulaşamadı. Bu kaçan pozisyonda taraftarlar adeta kendini kaybetti. Heyecan içinde beklenen o son vuruş gelmeyince tribünler yıkıldı ve maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

