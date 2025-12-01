Zara son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki şarkıcı, 90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini geçen günlerde sosyal medyada takipçilerine açıklamıştı.

"KİLO ALMIŞ ZEYNA'YA DÖNMÜŞ" ELEŞTİRİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Tıbbi müdahaleyle kilo vermediğini dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

Zara eskiden böyleydi:

Önceki akşam Mersin'de konser veren şarkıcı sahne öncesi kulisinde göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Hayranları, "Bu gerçekten o mu?" diye sordu.