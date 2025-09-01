Zara son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 48 yaşındaki şarkıcı, 90 günde 16 kiloyu nasıl verdiğini geçen günlerde sosyal medyada takipçilerine açıklamıştı.

"KİLO ALMIŞ ZEYNA'YA DÖNMÜŞ" ELEŞTİRİSİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Tıbbi müdahaleyle kilo vermediğini dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

Zara eskiden böyleydi.

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

"Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin."

"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Önceki akşam da Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde kilosuyla ilgili konuşan Zara, "Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu" dedi.