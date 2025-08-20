Zara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, birçok cazip sofraya rağmen iradesine yenik düşmediğini söyledi. Ünlü sanatçı, “Birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım” ifadeleriyle yaşadığı kararlılığı aktardı.

'YEMEYİN KIZLAR'

Şarkıcı, bulunduğu sofrada sadece domatese dokunduğunu belirterek, kadın takipçilerine “Yemeyin kızlar” diyerek seslendi. Zara, bu süreçte sabah kahvaltısında ne yediğini de takipçileriyle paylaştı. Kahvaltı tabağında salatalık, yumurta ve 4-5 adet zeytin bulunuyordu.

Zara geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, bu değişimi tamamen doğal yollarla ve tıbbi müdahale olmadan gerçekleştirdiğini dile getirmişti. “Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım” diyen sanatçı, bu süreçte psikolojik olarak da zorluklar yaşadığını belirtti.

'KİLO ALMIŞSIN ZEYNA'YA DÖNMÜŞSÜN' SÖZLERİ ETKİLEMİŞ

Kilo alımı sürecinde dışarıdan gelen yorumların da kendisini etkilediğini ifade eden Zara, “Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş” gibi sözlerin baskısını hissettiğini, ancak en sonunda bu döngüyü kırdığını söyledi.

Zara, son açıklamasında artık vücudu ve yağlarıyla savaşmadığını, metabolizmasını dönüştürerek bu değişimi sağladığını söyledi. “İki metabolizma türü varmış, ben yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu” diyerek süreci özetledi.

Sanatçı, özellikle kadınlara yönelik mesajlar vererek, istedikten sonra her şeyin mümkün olabileceğini vurguladı: “İnsan yeter ki istesin.”