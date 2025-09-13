Bir dönem salon vitrinlerinin en göz alıcı parçaları arasında yer alan sarı porselen tabaklar, bugün ikinci el piyasasında adeta servet değerine ulaşıyor. 90’larda neredeyse her evde bulunan bu tabakların fiyatı, günümüzde altınla yarışıyor.

ANTİKA TABAKLAR 45 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İkinci el alışveriş sitelerinde satışa çıkarılan antika sarı tabakların fiyatı dudak uçuklatıyor. Sıradan parçalar 10 bin liradan alıcı bulurken, özel üretim veya nadir bulunan tabakların fiyatı 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle koleksiyon değeri taşıyan modeller, en çok talep görenler arasında.

NOSTALJİK PARÇALAR YENİDEN POPÜLER OLDU

90’larda evlerin vitrinlerinde süs olarak sergilenen sarı porselen tabaklar, zamanla unutulmuştu ama son yıllarda vintage akımının yükselişiyle birlikte bu nostaljik parçalar yeniden popüler hale geldi. Altın yaldızlı desenleri, el işçiliği ve zamansız tasarımlarıyla dikkat çeken tabaklar, koleksiyoncuların peşinde koştuğu ürünler arasına girdi.

KOLEKSİYONCULAR VE YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Antikacılar ve koleksiyon meraklıları, bu tabakları yalnızca dekoratif bir obje olarak değil, aynı zamanda değerli bir yatırım aracı olarak da görüyor. Çünkü sınırlı sayıda kalan ve iyi korunmuş parçaların değeri her geçen yıl artıyor. Uzmanlar, özellikle 90’ların özgün tasarımlarına sahip porselenlerin önümüzdeki dönemde daha yüksek fiyatlara satılabileceğini belirtiyor.