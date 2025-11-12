Uzun yıllardır ev dekorasyonunda hakim olan beyaz ve sade mutfak anlayışı artık yerini yeniden renge, dokuya ve nostaljiye bırakıyor. Dekorasyon dünyasında “steril mutfak dönemi” kapanırken, 1990’ların duvar kağıdı modası güçlü bir dönüş yapıyor. Uzmanlara göre bu trend, evlere sadece sıcaklık değil, aynı zamanda kişilik de kazandırıyor.

SOĞUK MUTFAKLARDAN SICAK ALANLARA

Yıllardır modern mutfak denince akla beyaz dolaplar, gri duvarlar ve paslanmaz çelik detaylar geliyordu ama bu tarzın fazlasıyla “gösteri alanı” hissi yaratması, birçok kişiyi daha yaşanabilir ve samimi mutfaklara yöneltti. Artık ev sahipleri, mutfakta da evin diğer alanları kadar karakter ve sıcaklık arıyor.

Uzmanlara göre duvar kağıdı, bu dönüşümün en kolay yolu: Boya ya da seramiğin yaratamadığı doku, renk ve derinliği ortama kazandırıyor. Üstelik dolap ya da tezgah değişimi kadar maliyetli değil, bir duvar bile yenilense mutfağın havası değişiyor.

1990’LARIN MODASI GERİ DÖNDÜ

Yeni nesil tasarımlarda 1990’ların öne çıkan tarzı olan “rahat ama şık” anlayış tekrar gündemde. Kır evi tarzı çiçekli desenler, hafif dokulu yüzeyler ve doğal tonlar yeniden popüler. Ancak bu defa pastel renklerin yerini daha çağdaş tonlar aldı: Kırık beyaz, toprak tonları, zeytin yeşili, pudra gül ve terracotta gibi renkler modern mutfaklara nostaljik ama zarif bir hava katıyor.

Ayrıca rattan, hasır ve dokulu desenli duvar kağıtları da trendin bir parçası. Metalik dokunuşlar da yeniden moda ama 90’lardaki gibi parlak değil; mat, zarif ve sıcak yansımalar tercih ediliyor.

SAMİMİYET VE BAĞ ARANIYOR

Eskiden mutfakta duvar kağıdı kullanmak, nem ve ısı nedeniyle riskli sayılıyordu. Bugün ise teknoloji bu sorunu ortadan kaldırdı.

Uzmanlara göre bu dönüşümün en büyük nedeni, insanların evlerinde samimiyet ve duygusal bağ araması. Soğuk gri duvarların yerini, kişiliği yansıtan desenli yüzeyler alıyor. İç Mimar Lydia Marshall, “Bir mutfağın güzel görünmesi değil, size ait hissettirmesi önemli” şeklinde konuştu.