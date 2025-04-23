Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol-İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol-İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Petrol-İş Sendikası, Şişecam’ın Mersin ve Adana’daki tesislerinde çalışan işçilerin ücret artışı, sosyal haklar ve çalışma koşulları gibi taleplerinin karşılanmadığını belirtti.

Sendika, ağır çalışma koşullarında üretim yapan işçilerin hak ettikleri iyileştirmeleri almak için grev kararını aldığını vurguladı.