ABD’nin Florida eyaletinde bir giyim mağazasında çalışan 92 yaşındaki kadının görüntüsü, bir müşterinin vicdanını harekete geçirerek dev bir iyilik hareketine dönüştü. Ödemelerini, faturalarını ve temel masraflarını karşılamaya yetmemesi nedeniyle her gün saatlerce ayakta mesai yapmak zorunda kalan Muriel Connick için bağış kampanyası başlatıldı.

MAĞAZADAKİ GÖRÜNTÜ KALPLERİ SIZLATTI



Güney Florida'daki bir mağazanın soyunma odası bölümünde görev yapan 92 yaşındaki Muriel Connick, bir müşterinin dikkatini çekince hayatı değişti. Mağazaya alışverişe gelen April Steele, yaşlı kadının saatlerce ayakta müşterilere yardımcı olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Durumu "inanılmaz" olarak nitelendiren Steele, 92 yaşındaki bir kadının neden hala çalışmak zorunda olduğunu sorgulayarak harekete geçme kararı aldı. Steele, kendi yaşından 30 yaş büyük olan bu kadının gösterdiği çaba karşısında kayıtsız kalamadığını ifade etti.

MASRAFLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU



Muriel Connick, sosyal güvenlik yardımı almasına rağmen bu ödemelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini dile getirdi. Yaşadığı karavan parkındaki evin kirası, araba taksiti, sigorta, elektrik ve telefon gibi rutin giderlerin yanı sıra evinin zemininde de onarım yapılması gerektiğini belirtti. Düşme riski taşıyan bozuk zeminlerin tamiri için ek bütçesi olmayan Connick, her sabah saat 09:00’da iş başı yapıp öğleden sonraya kadar kıyafetleri düzenleyerek ve müşterilere yardım ederek geçimini sağlamaya çalışıyordu.

BAĞIŞ KAMPANYASIYLA EMEKLİLİK HAYALİ GERÇEK OLDU



Müşteri April Steele tarafından başlatılan yardım kampanyası, hikayenin ulusal basına yansımasıyla birlikte çığ gibi büyüdü. Perşembe günü itibarıyla toplanan miktar 104 bin doları aşarak Connick’in artık çalışmadan hayatını sürdürebileceği bir seviyeye ulaştı. İlk etapta kendisine sadece küçük bir yardım kartı verileceğini sanan yaşlı kadın, binlerce yabancının kendisine destek olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mesai arkadaşları da Muriel’in mağazadaki en çalışkan isimlerden biri olduğunu ve bu desteği sonuna kadar hak ettiğini belirterek kampanyaya manevi destek verdi.