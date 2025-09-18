Çinli elektrikli otomobil markaları hızla yükselirken, Avrupa pazarında da adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle Chery, BYD ve birçok marka başı çekerken, Avrupalı üreticiler de zor bir rekabetin ortasında kaldı.

ÇİN'E SIĞINAN SON OTOMOBİL DEVİ

Diğer rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olan Çinli markalar, piyasadaki pek çok otomobiliyle milyonlarca kişiye hitap ediyor. Bu durum her geçen gün Avrupalı markaların da zedelenmesine neden oluyor.

Öyle ki artık bazı üreticiler, batma eşiğine gelmişken Çinli firmaların çatısına sığınarak pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi bu markalara bir yenisi daha ekleniyor.

Electrec’in haberine göre Çinli firmalara sığınan son otomobil devi Nissan oldu. Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta yeniden yapılanma sürecinde Çin’e yönelen son marka oldu. Şirket, yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yedi fabrikasını kapatmayı planlıyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre Nissan, toparlanma stratejisinin temel taşlarından biri olan yeni nesil LEAF üretiminde ciddi kesintiye gitti. Nikkei’nin haberine göre, Japonya’daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni LEAF için Eylül-Kasım döneminde üretim kapasitesi, batarya tedarik sorunu nedeniyle yarıdan fazla azaltıldı.

Öte yandan Japon otomobil devi bu süreçte, Çin’den edindiği üretim yöntemlerini uygulamayı hedefliyor. Nissan’ın maliyet dönüşümünden sorumlu yöneticisi Tatsuzo Tomita, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Çin tarzı çalışma yöntemlerine erişim sağladık. Şimdi bu yöntemleri mevcut ve gelecek araç parçalarına nasıl uyarlayabileceğimizi bulmamız gerekiyor” dedi.

ÖNCE TOYOTA ŞİMDİ DE NISSAN ÇİN'E YÖNELDİ

Toyota’nın ardından Nissan da Çinli tedarikçilerin yöntemlerinden faydalanmayı planlıyor. Toyota, Tayland’daki üretim üssünde küresel pazar için Çin parçaları kullanırken; Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi ve Ford gibi birçok marka da benzer stratejilere yönelmiş durumda.

Bir dönem elektrikli araçta öncü kabul edilen Nissan, 2010’da piyasaya sürdüğü ilk nesil LEAF ile öne çıkmıştı. Ancak son yıllarda rekabetin artmasıyla geri planda kalan marka, Çinli üreticilerin düşük maliyetli ama kârlı EV modelleri karşısında zorlanıyor.

Son olarak Nissan’ın geleceği, yeni nesil elektrikli araçlarının başarısına bağlı olacak gibi görünüyor. Ancak üretim kesintilerinin ardından şirketin hızla adım atması gerektiği belirtiliyor.