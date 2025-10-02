Electrek ve Nikkei’de yer alan bilgilere göre Nissan, küresel çapta yeniden yapılanma sürecine giriyor. Batarya teminindeki aksamalar ve Çinli markaların fiyat baskısı, şirketi üretim stratejisini değiştirmeye yöneltti. Nissan’ın önümüzdeki dönemde Çin merkezli üretim yöntemlerine ağırlık vermesi bekleniyor.

BATARYA TEMİNİ PATLAK VERDİ

Nissan, elektrikli araç segmentinde önemli bir yere sahip olan LEAF modelinde de ciddi üretim kesintisine gitti. Japonya’daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde batarya temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yarı kapasiteyle üretildi.

Toyota’nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global üretici de son dönemde maliyetleri dengelemek amacıyla Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.

ŞİRKET UMUDUNU YENİ NESİL ARAÇLARA BAĞLADI

2010 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil LEAF modeliyle elektrikli araçlarda öncü rol üstlenen Nissan, son yıllarda Çinli üreticilerin uygun fiyatlı ve kârlı modelleri karşısında geride kaldı. Şirketin geleceği, yeni nesil elektrikli araç stratejisi ve batarya tedarikinde atacağı adımlara bağlı olacak.