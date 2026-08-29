Gün boyu ciltle temas eden takı ve aksesuarlar, estetik görünümlerinin yanı sıra içerikleriyle de dikkat gerektiriyor.

İnternet satış kanallarında veya merdiven altı tezgahlarda "925 ayar gümüş" iddiasıyla piyasa değerinin çok altında satılan bazı takılarda, üretim maliyetini düşürmek amacıyla ağır metallerin kullanılabildiği belirtiliyor.

Görünüş ve ağırlık bakımından gerçek gümüşten ayırt edilmesi zor olan bu takılar hakkında The Sunday Times tarafından yapılan araştırmada, incelemeye alınan bazı ürünlerde yüksek seviyelerde kurşun ve kadmiyum tespit edildi.

Uzmanlar; ter, nem ve sürtünme gibi faktörlerin takı yüzeyindeki kimyasal maddelerin çözünmesini hızlandırdığını, bu durumun cilt emilimi yoluyla riskleri artırdığını vurguluyor.

AĞIR METALLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Takılarda kullanılan toksik metallerin uzun süreli kullanımı vücutta birikime yol açabiliyor:

Kadmiyum: Uzun süre yüksek düzeyde maruz kalındığında böbrek işlevlerinde bozulma ve kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Kurşun: Başta merkezi sinir sistemi olmak üzere dolaşım ve boşaltım sistemlerinde ciddi hasarlar oluşturabiliyor.

"925 AYAR" DAMGASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Ürün üzerinde yer alan "925" ibaresinin tek başına bir güvenlik garantisi oluşturmadığı ifade ediliyor. Tüketicilerin alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken temel unsurlar şunlardır:

-Faturasız, satıcı bilgisi yetersiz ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmak.

-Piyasa ortalamasının çok altındaki fiyat tekliflerine karşı temkinli yaklaşmak.

-Sertifikalı ve ürün içeriğini açıkça beyan eden üreticileri tercih etmek.

CİLTTE REAKSİYON GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Takı kullanımı sonrasında ciltte kaşıntı, kızarıklık, tahriş veya renk değişimi fark edildiğinde ürün kullanımının hemen durdurulması gerekiyor. Belirtilerin sürmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Ayrıca bu tür ürünlerin, yutma ve ağıza götürme yoluyla direkt zehirlenme riski oluşturmaması adına küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması hayati önem taşıyor.