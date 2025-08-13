Yeni uzun menzil versiyonu kullanılan araçta, 107kWh’lik batarya ve arka aksa yerleştirilmiş 295 beygir gücünde tek bir motor bulunuyor. Rekor denemesi İngiltere'nin doğusunda, halka açık yollar üzerinde gerçekleştirildi. Rota boyunca çift şeritli yollar, B yolları ve dar şeritli kırsal yollar kullanıldı.

Bu çarpıcı menzil, aracın 100 kilometre başına 12,1kWh enerji tükettiğini gösteriyor. Bu da kilovat saat başına 8,26 kilometre gibi etkileyici bir verimlilik anlamına geliyor. Bu veriler, bazı küçük elektrikli araçların verimliliğiyle kıyaslanabilecek düzeyde. Dahası, batarya göstergesi yüzde 0’a indikten sonra bile araç yaklaşık 13 kilometre daha ilerleyerek bir şarj istasyonuna ulaşmayı başardı.

HİÇBİR MODİFİKASYONU YOKTU

Rekoru daha anlamlı kılan bir başka unsur ise, kullanılan Polestar 3’ün tamamen standart, hiçbir modifikasyon yapılmamış bir model olması. Hatta araçta kullanılan lastikler bile standart Michelin Sport 4 EV modelleriydi. Bu yönüyle Polestar, gerçek dünya koşullarını simüle eden bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz hafta Chevrolet’in modifiye edilmiş Silverado EV modeli 1706 kilometre gitmiş olsa da, kullanılan 205kWh batarya ve yedi gün süren test koşulları nedeniyle bu veri Polestar'ın başarısıyla kıyaslanabilir değil. Ayrıca Silverado’nun menzil verimi 7,89 kilometre/kWh iken, Polestar 3 bu alanda da öne geçiyor.

'GERÇEK KULLANICI DENEYİMİNE YAKIN'

Test sürücülerinden Sam Clarke, bu tür “yolculuk rekorlarının” gerçek kullanıcı deneyimine daha yakın olduğunu vurguladı. Çünkü hız sınırlarına uymak, aynı yolu iki kez kullanmamak ve halka açık yolları tercih etmek gibi katı kurallara uyulması gerekiyor. Clarke, rota üzerindeki ani kapanışların neredeyse rekoru riske attığını, ancak navigatörün hızlı müdahalesiyle hedefe ulaşabildiklerini belirtti.

Clarke ayrıca bu denemenin sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda menzil kaygısının artık azalmakta olduğunun da bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Daha verimli sürüş alışkanlıkları edinmek, örneğin gaz pedalına biraz daha az basmak, önemli miktarda menzil tasarrufu sağlayabiliyor” dedi.

Elektrikli araçların artık yalnızca çevreci değil, aynı zamanda uzun yolculuklar için de güçlü alternatifler sunduğunu gösteren bu rekor, Polestar’ı sınıfının zirvesine taşıdı.