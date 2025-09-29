Banvit, Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin bildirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek.

Açıklamada, "Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

CEZANIN ARDINDAN BANVİT'İN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Rekabet Kurulu'nun cezası sonrası, Banvit'in hisseleri sert düştü. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 191,8 seviyesinden tamamlayan Banvit hisseleri, KAP'a yaptığı açıklama sonrası yeni haftaya yüzde 5'e yakın düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 11.02'de 186,2 seviyesine kadar geriledi.

