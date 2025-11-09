Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun katıldığı Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali’nde, 95 yaşındaki Hilmiye teyzenin “Atatürk’ün çocuğuyum” diyerek okuduğu Andımız, Başkan Çavuşoğlu ve davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Tören alanı, Hilmiye Teyze’nin performansı sırasında sessizliğe bürünürken, davetliler uzun süre ayakta alkışladı.

Başkan Çavuşoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şöyle ifade etti:

"Köklü bir çınar… Sarsılmaz bir yürek… 95 yaşındaki Hilmiye teyzemiz, Atatürk sevgisini yıllara inat yüreğinde sapasağlam taşıyor. Andımızı okurken gözlerindeki ışık, Cumhuriyet’in hiç sönmeyen ateşi gibi… Bir asırlık ömründe hâlâ ilk günkü heyecan ve gurur var. Hilmiye teyzemiz bize bir kez daha hatırlatıyor: Cumhuriyet, yürekten bağlı olanlarla yaşayan bir büyük emanet."