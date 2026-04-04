BYD, teknoloji ve lüksü bir araya getiren yeni amiral gemisi SUV modeli Great Tang’i resmi olarak tanıttı. Markanın bugüne kadarki en büyük SUV’u olma unvanını taşıyan araç, 5,3 metrelik uzunluğu ve zengin donanımıyla üst segmentte iddialı bir konumlanma sergiliyor.

ÇİN'DE MAYIS'TA SATIŞA SUNULDU

Mayıs ayında Çin’de satışa sunulması planlanan model, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi sayesinde tam elektrikli versiyonunda 950 km’ye varan menzil ve megavat düzeyinde hızlı şarj desteği sunuyor.

Performans meraklıları için geliştirilen çift motorlu versiyon ise 784 hp güç üreterek 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,9 saniyede ulaşıyor. Hibrit (PHEV) cephesinde de verimliliği ön plana çıkaran BYD, 342 km’lik saf elektrikli sürüş menziliyle dikkat çekiyor.

FİYATI BELLİ OLDU

İç mekânında üçlü ekran kurulumu, buzdolabı ve 27 hoparlörlü ses sistemi gibi lüks detaylara yer veren Great Tang; arka aks yönlendirme ve havalı süspansiyon sistemleriyle sürüş dinamiklerinde de çıtayı yükseltiyor.

Yaklaşık 43 bin dolar seviyelerinden satışa sunulması beklenen modelin, yüksek donanım özelliklerine karşın rakiplerine göre belirlenen fiyat konumlandırmasının pazar performansına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.