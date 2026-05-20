Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı A.B.İ. dizisiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu OGM Pictures imzalı dizinin sezon final tarihi öne çekilirken, yeni sezonda hikâyede önemli değişiklikler yaşanacağı öğrenildi.

SEZON FİNALİ TARİHİ DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; televizyon dünyasının konuşulan yapımları arasında yer alan A.B.İ., yeni sezonda da ekran yolculuğunu sürdürecek. Ancak dizinin sezon final takviminde değişikliğe gidildi.

Dün akşam 16. bölümü yayınlanan dizinin 17. bölümü bayram sonrası izleyiciyle buluşacak. Yapımın sezon finali ise 18. bölümle birlikte 9 Haziran tarihinde yapılacak.

SÜRPRİZ VEDA

Öte yandan dizide önemli bir ayrılık da yaşanacak. Avukat Çağla Öncü karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 17. bölüm itibarıyla projeye veda edecek.

DOĞAN KARAKTERİNE YENİ PARTNER GELİYOR

Hikâyede yaşanacak gelişmeler sonrası, önce babasını ardından Çağla’yı kaybeden Doğan karakteri için yepyeni bir dönemin başlayacağı belirtildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakterinin yeni sezonda farklı bir partnerle yoluna devam edeceği öğrenildi.