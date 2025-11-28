2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2’nci Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıkları kapsamında Arnavutluk ile özel maçta karşılaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Millilerin golünü 50’nci dakikada Ebru Topçu atarken, Arnavutluk'un golünü 20’nci dakikada Alma Hilaj kaydetti.
Milli Takım kadrosuna davet edilen İlayda Cansu Kara, 86. dakikada oyuna girerek kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.
Kadın A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak.
Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak.
18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak Kadın A Millî Takımımız, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Lutfaliyeva Farida, Nuriyeva Sevda, Akbarzada Gulnura, Aliyev Rahiba (Azerbaycan)
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 85 Birgül Sadıkoğlu), Melike Pekel (Dk. 70 Selen Gül Altunkulak), Miray Cin (Dk. 46 Halle Rose Pembe Şensizoğlu), Ece Türkoğlu (Dk. 86 İlayda Cansu Kara), Ebru Topçu, Busem Şeker, Kader Hançar
ARNAVUTLUK: Rajmonda Spahiu, Arbenita Curraj, Arbiona Bajraktari, Fortesa Berisha (Dk. 73 Meusare Begallo), Valentina Troka (Dk. 90 Dilajda Leka), Qendresa Krasniqi, Megi Doci ©, Ezmiralda Franja, İlarja Zarka (Dk. 73 Teresa Deda), Klea Hamonikaj, Alma Hilaj
GOLLER: Alma Hilaj (Dk. 20), Ebru Topçu (Dk. 50)
SARI KARTLAR: Ezmiralda Franja (Arnavutluk)