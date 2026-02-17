Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, İsviçre ile 18 Nisan'da oynayacağı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçına Sinop Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TFF, Sinop Valiliği, belediye başkanlığı ve gençlik spor il müdürlüğünün ortak çalışmasıyla stadyum, hem uluslararası televizyon yayınlarına hazır hale gelecek hem de ulaşacağı yüksek standartlarla birlikte çeşitli maçlara da ev sahipliği yapma şansını yakalayacak.