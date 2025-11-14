Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup etabında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesinde aday kadroda zorunlu değişiklik yapıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ın yıldızı Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık sebebiyle son iki antrenmanda yer almamıştı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi A Milli Takım’da Emirhan Topçu, arka adale sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.