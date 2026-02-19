Asıl adı Josef Emanuel Hubertus Piontek olan ve Sepp Piontek olarak anılan 85 yaşındaki futbol adamının vefatını, ailesi duyurdu.

Danimarka futboluna altın çağını yaşatmasının ardından 1990 yılında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran Piontek, Ay-Yıldızlı ekibin başında geçirdiği üç yılda bir teknik direktörden öte, sistem mimarı olarak da izler bıraktı.

FATİH TERİM'İN HOCASIYDI

Piontek'in Türk futboluna en büyük miraslarından biri de Fatih Terim oldu. Terim'i yardımcısı olarak görevlendiren Piontek, modern milli takımın iskelet yapısına önemli katkılarda bulundu.

Görev süresi boyunca 15 maçlık galibiyet hasreti çekilmiş olmasına rağmen Türk futbol otoritelerince "geleceğe odaklanan adam" olarak saygıyla anıldı.