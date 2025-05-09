A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya karşılaşmasına; Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine eylül ayında başlayacak A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak.
TFF, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya maçının 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya'da oynanacağını açıkladı.