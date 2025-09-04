Yolumuz açık olsun. A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne bugün deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlıyor.

Günün diğer maçında 21.45’te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Gürcistan’ın Euro 2024’te 3-1 mağlup ettik. Yine yeneriz diye umut ediyoruz.

WILLY Sagnol’un çalıştırdığı rakibimiz le oynadığımız 6 maçta 1 yenilgimiz, 1 beraberliğimiz ve 6 galibiyetimiz var. Gürcistan’ın Kvaratskhelia ve Mika utadze gibi tehlikeli oyuncuları var ama bizim de Arda Güler’den Kenan Yıldız’a, ilk 11’den yedek kulübesine kadar dünya yıldızlarımız var. Bizim Çocuklar’ın kazanmasını bekliyoruz.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ: