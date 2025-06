2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi ABD’de kamp yapan A Milli Futbol Takımı, hazırlık sürecini Meksika karşısında oynadığı özel maçla noktaladı. ABD’yi 2-1’lik skorla geçerek moral bulan Ay-Yıldızlılar, tarihindeki ilk Meksika sınavında 1-0 mağlup oldu. Mücadele, ev sahiplerinden biri olan Meksika’nın lehine sonuçlanırken; Milliler ilk yarıdaki etkili oyununa rağmen skor üretmeyi başaramadı.

Kenan Memorial Stadı’nda Tek Gol Pineda’dan

Kuzey Carolina’daki Kenan Memorial Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Meksika’nın tek golü 45. dakikada Pineda’dan geldi. Türkiye, maçın ilk devresinde baskın bir oyun ortaya koysa da, son vuruşlarda etkisiz kalınca soyunma odasına yenik girdi. İlk yarıda Berke Özer’in yaptığı kritik kurtarış, maçın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İkinci Yarıda Sertlik ve Gerilim Hakimdi

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı. Bu bölümde Meksika topa daha fazla sahip olurken, taraftarların her pas sonrası “Oley!” tezahüratları statta yankılandı. Arda Güler, takım arkadaşlarının pres yapmamasına öfkelendi. Zaman zaman iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Hazırlık maçı olması nedeniyle hakem kartlarına başvurmakta temkinli davransa da, bu durum zaman zaman sertliğin artmasına yol açtı. Merih Demiral, yaşanan her gerginlikte ön plana çıkan isimdi.

Barış Alper’den Şaşırtan Performans

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Barış Alper Yılmaz, etkisiz performansıyla dikkat çekti. Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın gayretiyle rakip kalede baskı kurulmasına rağmen, Barış Alper’in iki ortası da doğrudan tribünlere gitti. Yapılan top kayıpları da Milliler’in tempo yakalamasını engelledi. Performansı, sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.

Berke Özer Kalede Güven Verdi

Genç kaleci Berke Özer, ABD maçındaki başarılı görüntüsünü Meksika karşısında da sürdürdü. İlk yarıda Meksika'nın yüzde yüzlük gol pozisyonunda yaptığı kurtarışla öne çıkan Özer, ceza sahasındaki etkin duruşu ve zamanında müdahaleleriyle teknik heyetten tam not aldı.

Montella’dan Rotasyon Hamlesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD karşısındaki 11’inden dört oyuncuyu değiştirerek Meksika karşısına farklı bir kadro sürdü. Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın’ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci ilk 11’de sahaya çıktı. Takım şu kadroyla sahadaydı:

Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan (Kaptan), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Yedekler arasında ise Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yer aldı. 19 yaşındaki Yasin Özcan, ilk kez A Milli formayla sahaya çıktı.

Hedef 2026: Eleme Maratonu Eylülde Başlıyor

2026 Dünya Kupası’na katılma hedefiyle Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Milliler, eleme yolculuğuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanıyla başlayacak. Ardından 7 Eylül’de grup favorisi İspanya’yı Konya’da ağırlayacak.

A Milli Takım’ın bu kamp süreci, teknik heyete önemli analiz verileri sunarken, Dünya Kupası bileti için yapılacak asıl sınavların habercisi oldu.