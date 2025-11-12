AA’nın abonelerine yaptığı bilgilendirmede, “‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası’ başlıklı haberimizin spotunda ve 16. paragrafında sehven yazılan ‘772 milyon lira’ ifadesi ‘772 bin lira’ olarak düzeltilmiştir” denildi.

AA’nın haberini kaynak gösteren TRT Haber, düzeltmenin ardından internet sitesindeki içeriği güncelledi ancak aynı ifadeyi taşıyan X paylaşımını kaldırmadı.

Hata, AA’nın 11 Kasım akşamı 20.45’te geçtiği haberde yer aldı; TRT Haber de içeriği 21.18’de yayımladı ve 21.56’da X hesabından paylaştı. Düzeltme ise 12 Kasım sabahı 09.30’da geldi.