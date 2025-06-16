Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile ticaret müzakerelerini yürüten temsilcileri, Handelsblatt gazetesinde çıkan bir habere göre, ABD'nin bütün ihracat kalemlerinde yüzde 10 oranındaki gümrük vergilerini kabul etmeyi teklif ederek otomobil, ilaç ve elektronik ürünlere uygulanabilecek daha yüksek gümrük vergilerini önlemeyi umuyor.

Alman Handelsblatt gazetesinin AB'nin kıdemli müzakerecilerine dayandırdığı haberinde AB'nin ABD'de üretilen otomobillerin ithalatına yönelik gümrük vergilerini azaltmaya hazır olduğu ve teknik ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasıyla ABD'li üreticilerin Avrupa'da satış yapmalarının daha kolay hâle getirilebileceği belirtildi.