Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus petrolüne daha yüksek ithalat tarifelerinin "uygun zamanda" gündeme getirileceğini duyurdu.

AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında enerji sektörü uzun süredir tartışma konusu olurken, Komisyon yeni bir adımın hazırlığında. Planlanan düzenleme, Rus petrolünün maliyetini artırarak ithalatı zorlaştırmayı hedefliyor.

Birlik içinde özellikle Macaristan ve Slovakya, Rus petrolüne en bağımlı ülkeler olarak öne çıkıyor. Bu iki ülke, günde yaklaşık 200-250 bin varil Rus petrolü ithal ediyor. Bu miktar, AB’nin toplam petrol talebinin yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor.

Komisyonun hazırladığı teklifin, AB’nin enerji arz güvenliği ve Rusya’ya karşı ekonomik baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.