Von der Leyen’in "Musluğu kapatma zamanı geldi" sözleri, yeni paketin enerji kaynaklı gelirleri hedef aldığını açıkça ortaya koydu.

"KAYNAKLARI KESMEK İSTİYORUZ"

Yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının tamamen durdurulması öngörülüyor. AB ayrıca, Moskova’nın yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filo”ya ait 118 gemiyi de kara listeye aldı. Böylece yaptırım kapsamındaki toplam gemi sayısı 560’ı aştı.

Von der Leyen, “Rus ekonomisi fosil yakıtlardan aldığı gelirle ayakta duruyor. Bu kaynakları kesmek istiyoruz. Artık musluğu kapatma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Ham petrol için uygulanan tavan fiyatın da 47,6 dolara indirildiği açıklandı.

AB, Rus enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Rosneft ve Gazprom Neft’e de yaptırım uygulama kararı aldı. Bu şirketlerle finansal işlem yapılması yasaklanırken, AB sınırları içindeki varlıklarının da dondurulacağı belirtildi.

Ayrıca, Rusya’dan petrol alarak savaşın finansmanına katkı sağladığı değerlendirilen Çin başta olmak üzere üçüncü ülke rafinerileri ve petrokimya şirketleri de yaptırım kapsamına alındı.

yaptırım paketiyle birlikte AB tarihinde ilk kez kripto para platformları da kısıtlayıcı tedbirler listesine girdi. Rusya merkezli kripto para işlemleri ve bunlarla bağlantılı platformlara erişim yasaklanırken, alternatif ödeme sistemleri üzerinden yaptırımların delinmesini önlemek için yabancı bankalar da listeye dahil edildi.

Serbest ekonomik bölgelerde faaliyet gösteren bazı şirketlerle işlem yapılmasına da sınırlama getirildi.

Yaptırımlar yalnızca enerji ve finans sektörleriyle sınırlı kalmadı. Von der Leyen, savaşta kullanılan malzeme ve teknolojilerin Rusya’ya ulaştırılmasını engellemek amacıyla 45 şirketin daha yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bu firmaların, Rus savunma sanayine doğrudan ya da dolaylı destek sağladığı ifade edildi.

Von der Leyen, Rusya'nın Kiev'deki AB temsilciliğini hedef aldığını da kamuoyuyla paylaştı. "Son dönemde artan füze ve İHA saldırıları, sadece sivil yapıları değil, uluslararası temsilcilikleri de hedef alıyor. Bu doğrudan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkilerine de değindi. Son üç yılda Rusya'nın AB kaynaklı petrol gelirlerinin %90 oranında düştüğünü belirten von der Leyen, aşırı ısınan Rus ekonomisinin ciddi baskı altında olduğunu ve müzakere masasında ilk taleplerden birinin yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılarak Ukrayna’ya "tazminat kredisi" sağlanması yönünde yeni bir teklifin de hazırlanmakta olduğunu duyurdu.