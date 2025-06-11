Avrupa Birliği (AB), ABD ile ticaret müzakerelerinin, Başkan Donald Trump’ın 9 Temmuz olarak açıkladığı son tarihin ötesine geçeceğini öngörüyor.

AB, 9 Temmuz'a kadar anlaşmanın prensipleri üzerinde anlaşmaya varılmasını en iyi senaryo olarak yorumluyor ve bu sayede ayrıntıların belirlenmesi için daha fazla görüşme yapılmasına imkan verecek.

AB, müzakerelerin tatmin edici bir sonuç vermemesi halinde tarifelerin ötesine geçebilecek eylemler de dahil olmak üzere karşı tedbirlere dair hazırlıklarını artırıyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile devam eden ticari müzakerelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz olarak açıkladığı son tarihin ötesine geçeceğine inanıyor. Son bir haftada görüşmeler hız kazanmıştı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar AB, 9 Temmuz’a kadar uzlaşmanın en iyi senaryo olacağını düşünüyor ve bu da ayrıntıların belirlenmesi için daha fazla görüşmeye olanak tanıyacak. Aynı zamanda ABD'nin önümüzdeki günlerde son müzakereler için yanıt vermesi ve sonraki adımlar hakkında netlik sağlaması bekleniyor.

Transatlantik müttefikler, ihracata yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanayacağı ve muhtemelen misillemede bulunulacağı 9 Temmuz tarihinden önce bir anlaşmaya varılması için acele ediyor. AB, Trump tarafından kabul edilen vergilerin şu anda 380 milyar euroyu veya ABD'ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 70’ini içerdiğini öngörüyor.

Ticaretten Sorumlu AB Komisyon Üyesi Maros Sefcovic, tarafların iki hafta önce müzakerelerin hızlandırılması hususunda anlaşmaya varmasından beri ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile düzenli görüşmeler ve yüz yüze görüşmeler yapıyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, iki tarafın şu anda çelik ve alüminyum, otomobil, ilaç, yarı iletken emtia ve sivil uçak gibi kritik sektörlerin yanı sıra gümrük ve gümrük dışı engeller konusunda derinlemesine görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

AB'DEN TARİFELERE KARŞIILIK ABD ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VETİSİ KARARI

AB, otomobillerde, sanayi ürünleri ve hassas olmayan tarım ürünlerinde sıfır gümrük tarifesi hedefine kademeli olarak ulaşma tavsiyesinde bulundu. Bu noktada kota sistemleri de geçici adımlar olarak değerlendiriliyor.

ABD ise gümrük vergilerine tabi tutulan veya ileride uygulanması planlanan sektörler üzerinde yoğunlaşıyor.

Müzakereler sürerken AB, memnun edici bir sonuç çıkmaması ihtimaline karşı kendi misilleme planlarını da hazırlamayı sürdürüyor.

AB, Trump’ın metal tarifelerine karşılık olarak, hızlıca uygulanabilecek şekilde 21 milyar euro değerinde ABD ürününe gümrük vergisi onayı aldı. Bu ürünler arasında soya fasulyesi, tarım ürünleri, kümes hayvanları ve motosikletler de yer alıyor.

Diğer yandan, AB Trump’ın “karşılıklı” tarifeleri ve otomotiv vergilerine karşılık olarak 95 milyar euro değerinde ABD ürününe daha gümrük vergisi uygulanması için yeni bir liste hazırlıyor. Bu listede Boeing uçakları, ABD üretimi otomobiller ve bourbon gibi endüstriyel ürünler bulunuyor.