Avrupa Parlamentosu'ndaki ana siyasi gruplar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi programına ilişkin detaylar netleşene kadar ikili ticaret anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasama çalışmalarını askıya aldıklarını duyurdu.

Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, küresel piyasalarda "politika belirsizliği" riskini tırmandıran kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında varılan mutabakat, aslında AB için oldukça zorlu şartlar içeriyordu.

Anlaşma; çoğu AB ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını, buna karşın ABD sanayi mallarının birliğe vergisiz girmesini öngörüyordu. Brüksel, olası bir ticaret savaşından kaçınmak ve Ukrayna konusundaki ABD güvenlik desteğini korumak amacıyla bu "asimetrik" şartları kabul etmişti.

PİYASALAR MAHKEME KARARIYLA SARSILDI

Ancak, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump’ın gümrük vergisi koymak için kullandığı "acil durum yetkileri yasasını" iptal etmesi, süreci çıkmaza soktu.

Mahkeme kararının ardından Trump’ın küresel bazda gümrük vergilerini önce yüzde 10, ardından yüzde 15 seviyesine çıkaracağını duyurması, Avrupalı karar vericilerde ciddi soru işaretlerine yol açtı.

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, konuyu değerlendirmek üzere bugün acil bir toplantı çağrısı yaparken, en büyük siyasi blok olan EPP’nin baş müzakerecisi Zeljana Zovko, "Durum netleşene kadar süreci ertelemekten başka seçeneğimiz kalmadı" açıklamasında bulundu.