Avrupa Birliği (AB), resmi internet sitesinde “2025 aktüel durum” başlığıyla bir açıklama yaptı. Birliğin genişleme sürecine ilişkin bilgi verildi. AB, Balkanlar’ı da içine alacak şekilde genişliyor. Yeni üye adayları Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye’nin, AB adayları haritasında “kırmızıya alınan tek ülke” olması dikkat çekti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Haritada, Türkiye için “Adaylık süreci durduruldu“ notu düşüldü. AB, 2005’te başlayan müzakereleri durdurma nedenini şöyle açıkladı: “AB, Türkiye ile süren müzakerelerin ardından gelen reformlardan memnun değil. İfade özgürlüğü konusunda özellikle tartışmalı ceza kanunu maddeleri kaldırılmalı veya değiştirilmeli. Bir Avrupa demokrasisinde eleştirmenlerin, akademisyenlerin siyasi zulme uğraması kabul edilemez.”

‘AB’DEN UZAKLAŞIYOR...’

Ayrıca, “Yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınlar, çocuklar ve sendikalar için daha güçlü haklar konusunda iyileştirmeye ihtiyaç var” denildi. 2016’da durdurulan müzakereler için, “Türkiye’nin AB’den giderek uzaklaşması; demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanında ciddi gerilemeler yaşanması nedeniyle başka fasılların açılmasının söz konusu olamayacağı...” ifadesine yer verildi.

KARADAĞ DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamada, “Türkiye’nin ayrı bir partner olarak tutulmasının ise faydalı olduğuna” değinildi. Diğer aday ülkelerle ilgili, “Sırbistan ve Karadağ, üyelik sürecinde en ileri seviyede. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk diğer AB üyesi ülkelerce engellendiği için başlangıç sinyalini bekliyor. Bosna-Hersek ile Kosova potansiyel katılım adayları” değerlendirilmesi yapıldı. AB. Ukrayna ve Gürcistan’la müzakereleri geçen yıl başlatmıştı.