Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, kaleme aldığı köşe yazısında Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'de artan yeşil pasaport sayısından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Yeşil pasaport sayısında yaşanan artış sebebiyle AB'nin yeni vize kısıtlamaları getirebileceğini belirten Sinan, "Yakın gelecekte Schengen girişlerinde ön onay zorunluluğu, ret riski veya doğrudan vize talebi gündeme gelebilir! Bu muhtemel tehlikenin kapıda olduğunu söyleyelim. İngiltere ve ABD zaten yeşil pasaportu vize kapsamına almıyor! Bu durum AB ve diğer ülkeler için emsal oluşturabilir. Eğer AB benzer adımı atarsa devletin yurt dışındaki kamu yönetimi ile alakalı işleri menfi yönden etkilenecektir!" ifadelerini kullandı.

Sinan'ın konuya ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

- "Yeşil Pasaport" tartışmaları, Türkiye'nin iç politika dinamikleriyle AB ilişkilerinin kesişim noktasında yer alıyor. Yeşil Pasaport sayısı artarken AB'nin rahatsızlığı da artıyor! Yakın gelecekteki vize kısıtlamaları ihtimali ciddi bir tehlike olarak gündemdeki yerini aldı bile.

- Yeşil pasaport sayısı milyonları aşmış durumda! Öyle ki neredeyse bordo pasaport ile yarışıyor! Özel sektör çalışanları, belediye personeli, sendika üyeleri gibi gruplara kadar genişletilen bu dağıtım, AB’de “kötüye kullanım” algısı oluşturdu. Brüksel, muafiyetin artık esas amacından uzaklaştığını, “Elit” bir statüden çıktığını ve kabul edilen ilkelerle örtüşmediğini düşünüyor.

- Göç, güvenlik ve suistimal endişeleri bu ülkelerin bu kararlarını yeniden gözden geçirmesine sebep olabilir. Aslında en büyük muhtemel tehlike, bu muafiyetin kısmen ya da tamamen kaybedilmesi. Bu da devletin işlerini sağlıklı yürütememesi anlamına gelir! Düşününüz ki bir “genel müdür”, bir “daire başkanı”, bir “rütbeli asker” yurt dışına çıkmak için vize arayışına giriyor ve ivedi toplantılara katılamıyor! Kıdemli memurları saymıyorum bile…

- Devlet kendi memurlarına tanıdığı bu ayrıcalığı özel sektöre yaymamalıdır. Bu tarihî bir yanlış olur! Yakın gelecekte Schengen girişlerinde ön onay zorunluluğu, ret riski veya doğrudan vize talebi gündeme gelebilir! Bu muhtemel tehlikenin kapıda olduğunu söyleyelim. İngiltere ve ABD zaten yeşil pasaportu vize kapsamına almıyor! Bu durum AB ve diğer ülkeler için emsal oluşturabilir. Eğer AB benzer adımı atarsa devletin yurt dışındaki kamu yönetimi ile alakalı işleri menfi yönden etkilenecektir! Türkiye-AB ilişkilerindeki genel tıkanıklık da bu riski büyütüyor.