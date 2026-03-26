TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 538 milyar Euro’luk dev projelerin ele alınacağı Parlamenterler Meclisi toplantısına katıldı. Türkiye; Baltık, Adriyatik ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerinin başlattığı ‘Üç Deniz Girişimi’ projesine stratejik ortak oldu. Bu proje ile 143 ayrı ulaştırma ve enerji projesi hayata geçirilecek, altyapı eksiklikleri giderilecek.

143 PROJE YAPILACAK

2030’a kadar ulaştırmada 290, enerjide 88, telekomünikasyonda da 160 milyar Euro olmak üzere 538 milyar Euro yatırım yapılacak. Girişimde 20 AB ve AB’ye aday ülke ile ABD ve Japonya var. Kuzey-güney eksenindeki ülkeleri entegre etmek amacıyla AB desteğiyle başlatılan projeye Türkiye ve İspanya stratejik ortak oldu.