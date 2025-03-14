Avrupa Birliği’nin dış politika şefi Kaja Kallas, ABD ve Avrupa arasında artan ticaret savaşlarının en büyük kazananının Çin olduğunu söyledi.

Kanada'daki G7 zirvesi sırasında Bloomberg'e konuşan Kallas, "Kenardan gülerek, sakince izleyen taraf Çin. ABD’nin Avrupa’yla bir ticaret savaşı içinde olması Çin’e gerçekten yarıyor," dedi.

Kallas’ın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen şarap ve şampanya gibi alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi getirme tehdidinden sonra geldi. Trump’ın bu adımı, Avrupa Birliği’nin Amerikan viskilerine yönelik vergi planına bir misilleme olarak gerçekleşti.

AB'NİN ELİ KILIÇTA

AB'nin gerektiğinde karşılık vermeye hazır olduğunu yineleyen Kallas, ticaret savaşlarının tüketiciyi vurabilecek enflasyon artışlarına yol açtığını vurguladı. Kallas, "Soğukkanlılığımızı koruyoruz ve elbette gerektiğinde harekete geçip çıkarlarımızı savunmaya hazırız," dedi.

Rusya konusunda sert açıklamalarıyla tanınan Kallas, Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes önerisine temkinli yaklaştı. Kallas, "Daha önce de ateşkes anlaşmaları gördük ve Rusya hiçbir zaman bu anlaşmalara uymadı. Şimdi iyi niyetini göstermek Rusya’nın elinde," ifadelerini kullandı.