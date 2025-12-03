Avrupa Parlamentosu (AP) ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan yaptığı doğal gaz ithalatını tamamen sonlandıracak düzenleme üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Buna göre, Rus gazının AB pazarına girişi 2027 sonbaharına kadar aşamalı olarak yasaklanacak.

Çarşamba günü erken saatlerde duyurulan uzlaşma, Rusya’nın enerji kaynaklarını “jeopolitik baskı aracı” olarak kullandığı yönündeki eleştirilerin ardından AB’nin enerji bağımlılığını bitirmeye yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Konseyi açıklamasında, “Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Rus doğal gazı ithalatının aşamalı şekilde kaldırılmasına ilişkin düzenleme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Bu adım, Rusya’nın gaz tedarikini silah haline getirmesinin ardından Avrupa enerji piyasasında oluşan etkileri azaltmayı ve enerji bağımlılığını tamamen sona erdirmeyi amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.

KADEMELİ YASAK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Uzun vadeli sözleşmelerde yasak, boru hattı gazı için en geç 1 Kasım 2027, LNG için ise 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kısa vadeli sözleşmelerde ise düzenleme daha erken bir tarihte devreye girecek:

LNG ithalatı için 25 Nisan 2026,

Boru hattı gazı için 17 Haziran 2026.

ONAY SÜRECİNE GEÇİLİYOR

Belirlenen takvimin resmiyet kazanması için düzenlemenin hem Avrupa Parlamentosu hem de AB üyesi devletler tarafından nihai olarak onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin ardından, AB’nin Rus enerji bağımlılığını sona erdirmeyi hedefleyen düzenleme yürürlüğe girecek.