Avrupa Birliği bu yıl başında, üye ülkelerinin vatandaşlarına üç gün boyunca hayatta kalmayı sağlayacak acil durum çantaları hazırlamaları yönünde uyarı yaptı.

AB yüksek yetkilisi Hadja Lahbib," artan jeopolitik gerilimler sebebiyle olası bir savaşın" yaklaştığının üzerinde durdu.

Suyun, yiyeceğin ve ilaçların savaş durumunda bulunamayacağını hatırlatan Lahbib, 450 milyon kişiye temel ihtiyaçlarını içeren bir bir hayatta kalma çantasını hazırlamaları gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, bu çantalardan eksik edilmemesi gereken "olmazsa olmaz" ürünler tek tek sıralandı. Bu ürünlerin hayatınızı kurtarabileceği özellikle vurgulandı.

ÇANTALARDAN EKSİK ETMEYİN!

Bu kitlerde su, yiyecek, el feneri, çok amaçlı çakı ve pille çalışan radyo gibi malzemelerin bulunması gerektiği belirtildi.

Amaç, bir felaket ya da çatışma anında evlerini terk etmek zorunda kalabilecek milyonlarca kişinin en azından ilk üç gün boyunca hayatta kalabilmesi.

Bir saldırı halinde sivillere yardım edecek bir mekanizmanını en geç üç gün içinde kurulacağını söyleyen yetkililer, bu üç gün içinde "zor koşullara hazırlanması" gerektiğini söyledi.

HERŞEYDEN ÖNEMLİ TEK ÜRÜN

Ancak bir ürün, diğer tüm ürünlerden çok daha önemli. Uzmanlara göre üç gün boyunca su en temel ihtiyaç olacak.

Günde üç ila dört litre su içilmesi öneriliyor, bu nedenle şişelenmiş suyun yanında bir filtre bulundurmak da önemli.

Yiyecek açısından ise bozulmayan konserve ve enerji barları tavsiye ediliyor, basit bir konserve açacağı da unutulmaması gerekenlerden.

ELEKTRİK HATLARI KESİLECEK

Savaş esnasında kritik enerji altyapısının vurulabileceği ve bu sebeple elektriğin kesilebileceğinin altı çizildi.

Cep telefonları hayati bilgilere erişim sağladığı için taşınabilir şarj cihazlarının ve bunları şarj edecek cihazların ne kadar önemli olduğu hatırlatıldı.

Enerji depoloma araçları, hatta çantaya sığabilecek büyüklükte bir güneş panelinin bile alınması öneriler arasında.

HAVA ŞARTLARI DEĞİŞEBİLİR

İlk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar, yara bandı, dezenfektan ve hatta acil durum battaniyesiyle tamamlanmalı.

Uzmanların eklediği diğer unsurlar arasında nakit para, seyahat belgelerinin kopyaları ve kişisel hijyen malzemeleri var.

Dijital ödeme sistemlerinin çalışmadığı bir ortamda banknotların hayati önem taşıdığı uyarıya eklendi.

EĞLENMEK DE DOĞAL BİR İHTİYAÇ

Soğuktan korunmak için kıyafetler ve battaniyelerin gerekli olduğu, aynı zamanda çocuklar ya da evcil hayvanlar için ek malzeme taşınmalı.

Savaş durumunda moralin ne kadar değerli olduğu üzerinde duran Lahbib, bir kart oyunu gibi basit eğlencelerin bile psikolojik dayanıklılık sağlayabileceğini söyledi.

Yetkililer böyle bir kitin umarız hiçbir zaman kullanılmayacağını ama beklenmedik bir durumda hazırlıklı olmanın hayat kurtarabileceğini söylüyor.