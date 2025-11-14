Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodoulides, Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlamak amacıyla Türklere yönelik katliamlar yapan EOKA örgütü için “Hafızamızdaki referans noktasıdır” demişti.



ZEYTİN DALI UZATTI



Ocak ayında AB dönem başkanlığı görevini üstlenecek olan Nikos Hristodoulides, AB- Türkiye ilişkilerinde yeni bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “AB Ankara’ya anlaşmayı değerli kılacak yeterli teşvikler sunabilir, güven inşa edecek küçük adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.





KARŞILIKLI JEST



Türk iş insanlarına AB’de vize serbestisi sağlayabileceklerini açıkladı ve ‘Karşılıklı jest’ önerisinde bulunarak, “Türk iş insanları için vize serbestisi ile bu adımlara başlayabiliriz. Türkiye de limanlarından birini Kıbrıs bayraklı gemilere açabilir” diye konuştu.



Öte yandan, Güney Kıbrıs’a ait gemilerin Türk limanlarına girişine 38 yıldır izin verilmiyor. Türkiye 1987 yılında aldığı kararla Kıbrıs Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına girişini ve Rum uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanmasını yasakladı. Bu yasak, Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üyelik süreciyle daha da pekişti.