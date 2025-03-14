Salonu dolduran genç kadınlara seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, kent yaşamındaki eksikliklerin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Bugün sizi yönetenler var. Adı belediye başkanı olur, cumhurbaşkanı olur, başbakan olur... Onlar sizin memurunuz. Hepimiz, bir eksiklikleri, kusurları olan insanlarız ve bu nedenle sizlerden gelen talepleri dikkate almalı, eksik gördüğünüz şeyleri sorgulamalısınız" diyerek, katılımcı bir belediyeciliğin önemini vurguladı.

Yavaş, sosyal medya ve Başkent 153 hattı üzerinden gelen taleplerle vatandaşların yönetime aktif katılım sağladığını belirtti. “153 hattı, sosyal medya, WhatsApp gibi kanallardan gelen başvurular 3 milyonun üzerine çıktı. Bu, vatandaşın belediyeye ulaşma ve taleplerini iletme noktasında ne kadar etkin bir şekilde katıldığını gösteriyor" dedi.

Vatandaşların yönetime katılımının kent konseyleri aracılığıyla daha etkin hale getirilebileceğini ifade eden Yavaş, "Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yaparak, bütçeyi halkın talepleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla, herkesin taleplerine göre para harcamanın en iyi yolu, Kent Konseyi'ni harekete geçirmektir" şeklinde konuştu.

"ANKARA İÇİN SÖZÜ OLAN GELSİN"

Kent Konseyi'nin, Ankara için ortak akılla bir araya gelenlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Yavaş, “Ankara için söz söyleyen herkes buyursun gelsin. Kentin eksikliklerini birlikte görüp, çözüm önerileriyle birlikte hareket etmeliyiz. Sosyal medya üzerinden aldığımız geri bildirimlerle kenti yönetmekteyiz. Bu iletişim şekli çok değerli" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KENTİ BİRLİKTE YÖNETMEK"

Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Önemli olan, kenti birlikte yönetmek. Öğrencisiyle, işçisiyle, yurttaşıyla, üniversiteleriyle, meslek odalarıyla birlikte kararlar alırsak, mükemmele yaklaşabiliriz. Ancak bunu yaparken herkesin görüşüne, önerilerine değer vererek ve uzmanları dinleyerek hareket etmeliyiz."