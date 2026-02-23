Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Mansur Yavaş'ın "Ben asla 3'üncü aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir" ifadelerini kullandığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken "Resmi açıklamalar dışındaki herhangi bir açıklamaya itibar etmeyiniz" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında Mansur Yavaş'ın “Ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir.

Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır.

Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş’ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği Ankara’ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır."