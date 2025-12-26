Söz konusu yayınlarda, Yavaş ve ABB’ye yönelik olarak “Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarının siyasi propaganda amacıyla kullanıldığı” gerekçesiyle soruşturma izni talep edildiği ifade edildi. Ancak haberlere konu edilen incelemenin, Yavaş hakkında daha önce açılan dosyanın kapsamı içinde bulunduğu belirtiliyor.

Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni istediği, İçişleri Bakanlığı’nın da 22 Kasım 2025 sabahı bu talebe olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Dosyanın ayrıntılarında, belediyenin hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 farklı noktada ücretsiz çorba ikramı yapması ile Ankapark’a ilişkin şikâyetlerin de inceleme başlıkları arasında yer aldığı öne sürüldü. Aynı gün yayımlanan bazı haberlerde, Yavaş’ın Çankırı ve Karabük mitinglerinde bazı personeli görevlendirdiği iddiasıyla da inceleme yürütüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

ABB'DEN YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, haberlerde “yeni bir gelişme” gibi sunulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, sabah saatlerinde servis edilen haberlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı yönünde içerikler paylaşıldığı belirtilerek, “Söz konusu dosya yeni olmayıp daha önce kamuoyuna da yansıyan açık bir dosyadır” denildi.

Belediye, bazı medya organlarının dosyayı “ilk kez gündeme gelmiş” gibi yeniden servis etmesini “algı kampanyası” olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca, “Mansur Yavaş 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almamış, kamu kaynağı kullanılmadığını açıkça ortaya koymuştur. 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur” ifadelerine yer verildi.