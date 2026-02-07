Danıştay’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından ABB, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. "ARINÇ TANIK OLARAK DİNLENSİN" ABB, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın yürütülecek soruşturmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. ABB, dilekçesinde, Bülent Arınç’ın daha önce kamuoyuna yansıyan “Melih Gökçek’le ilgili 10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı” yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

